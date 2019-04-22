محمد أبو الوفا يتلقى العلاج وحالته مستقرة

أكدت مصادر طبية في مستشفى التأمين الصحي في محافظة الفيوم أن الفنان المصري محمد أبو الوفا يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بالتهاب في الصدر.

وتسبب خبر إصابة محمد أبو الوفا بحزن جمهوره ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صوراً لأبو الوفا وهو يتلقى العلاج في غرفته الخاصة في المستشفى.

يشارك محمد أبو الوفا مع الفنان جمال سليمان وصابرين في الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس، وكانت أهم أعماله وأبرز الأدوار التي جسدها أبو الوفا، شخصية توفيق في مسلسل كأنه إمبارح بطولة رانيا يوسف وحقق نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى دوره في مسلسل "ابن حلال" بطولة محمد رمضان، "عم كامل" الذي كان يعمل معه "حبيشة"، بحسب "اليوم السابع".