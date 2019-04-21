فيديو : معركة بين توأمين في رحم أمّهما !

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرصد توأم متطابقتان تركلان وتضربان بعضهما بينما كانتا ما تزالان في رحم أمّهما، وذلك خلال خضوع الأم لفحصٍ بالموجات فوق الصوتية.

وصوّر الأب لقطات الموجات فوق الصوتية، ثم قام بتحميلها على تطبيق الفيديو القصير "Douyin"، حيث شهد الفيديو انتشارًا سريعًا للغاية عبر الإنترنت.

وتبدو الجنينان في الفيديو القادم من الصين، وهما تركلان وتضربان بعضهما خلال خضوع والدتهما لفحص بالموجات فوق الصوتية، عندما كانت في الشهر الرابع من الحمل.

وقال والد التوأم، السيد تاو البالغ من العمر 28 عامًا، إنه صوّر تلك اللقطات عندما رافق زوجته إلى فحص دوري في أواخر العام الماضي في مدينة ينتشوان.

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وتابع تاو في تصريح لصحيفة "The Paper"، قائلا إنه من الممتع رؤية ابنتيه اللتين لم تولدا بعد، على ما يبدو وهما تقومان "بملاكمة بعضهما عدة جولات".

وقال تاو إنه لم يكن يتوقع أن تصبح ابنتاه نجمتين على الإنترنت قبل أن تولدا.

وولدت الفتاتان المشاكستان بصحة جيدة، وحصلتا على اسمي "شيري" الذي يعني الكرز، "وستراوبيري"، الذي يعني الفراولة، وهما الفاكهتان المفضلتان لوالدتهما.

وحقّق الفيديو حتى الآن، أكثر من 2.5 مليون إعجاب و80 ألف تعليق، وتمت مشاركته على نطاق واسع من قبل وسائل إعلام صينية، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس ".

ويشارُ إلى أنّ السيد تاو كشف أنه رأى ابنتيه وهما تتعانقان خلال فحصٍ آخر أجرته والدتهما في يناير الماضي.