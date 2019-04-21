نظام نور: تسجيل الروضة برقم الهوية الوطنية

أعلنت وزارة التعليم عن فتح التسجيل في رياض الأطفال 1441 بجميع مناطق المملكة العربية السعودية، والذي مقرر له البدء من تاريخ يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019، السادس عشر من شعبان، على أن يتم مراعاة ما جاء من تفاصيل حول شراح القبول والتسجيل على حسب عمر الطفل، وسيكون بداية التسجيل للأطفال السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، من خلال رابط تسجيل الروضة في نظام نور 1441 بعد الدخول برقم الهوية ورمز التحقق.

نظام نور تسجيل الروضة من أكثر الأمور التي يبحث عنها كل ولي أمر في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى لالتحاق ابنه أو ابنته بمرحلة الروضة، وهي بداية وأولى المراحل التعليمية، وقد بدأ بالفعل.

طريقة تقديم طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

نظام نور أشار إلى كيفية تسجيل طفل فر الروضة الحكومية أو الأهلية، عبر شرح بالصور لخطوات تقديم طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال 1441 هجرياً، والذي يتم من خلال رابط تسجيل روضة نظام نور عبر حساب ولي أمر بالسجل المدني أو برقم الهوية ورمز التحقق موقع نور وفر خدمة قيمة لأولياء الأمور المقبلين خلال الساعات المقبلةمن خلال الرابط الاتي تسجيل رياض الأطفال.

إليكم بالتفصيل أعمار تسجيل الأبناء في رياض الأطفال للمستوبات الثلاثة، وذلك للعام الدراسي 1440-1441هـجرياً، وهي كالآتي:

المستوى الثالث: من 4 محرم 1435هـ إلى 3 محرم 1436هـ.

المستوى الثاني: من 4 محرم 1436هـ إلى 3 محرم 1437هـ.

المستوى الأول: من 4 محرم 1437هـ إلى 3 محرم 1438هـ.

نتمنى ان تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول تسجيل أطفالكم في الروضات الحكومية، وإن واجهتكم اي صعوبات أو اي مشكلات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.

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