شاهد: قصف شديد في الحلقة الأولى من باب الحارة الجزء العاشر

أظهر اعلان الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، تعرض حارة الضبع لقصف شديد من الفرنسيين، يسقط على اثره العديد من الضحايا بينهم أبطال بارزين في العمل.

ومن بين الأسماء قُتلت القصف الفرنسي الدرامي (عباس النوري (أبو عصام) ، علي كريم (ابو النار)، صباح الجزائري (أم عصام)، وفاء الموصللي (فريال)، محمد خير الجراح (أبو بدر).

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من جهتها، قالت الفنانة ​سمر عبد العزيز​، إنها تؤدي شخصية "وداد" الابنة الكبرى لـ "أم منصور" (سلمى المصري)، وهي فتاة أمية وعانس، تبقى في منزل العائلة لتطبخ وتكنس وتنظف فقط، وتشعر بعقدة النقص لعدم تعلمها خاصة أنها شقيقتها الصغرى متعلمة وكذلك أغلب بنات الحارة.

وأكدت أن الشخصية جديدة عليها بشكل كلي، وجديدة على العمل الشامي الشهير، مبدية سعادتها بتعاملها مع المخرج رجب من جهة، ولمشاركتها في المسلسل صاحب الشعبية الكبيرة من جهة أخرى، متمنية أن تكون قد قدمت الشخصية بشكل مناسب.

وختمت حديثها بحزنها من بعض صنّاع الدراما الذين ما زالوا يحصرونها بالغناء فقط، مؤكدة أنها فنانة شاملة وتمتلك موهبة التمثيل أيضاً. وفق موقع "الفن"