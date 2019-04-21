ادعية نزول المطر والبرق والرعد - دعاء الخروج من المنزل مصر 2019

تتأثر فلسطين، ومنطقة الشرق الأوسط، يوم الأحد، بمنخفض جوي قطبي، إذ تسقط أمطار غزيرة على بعض الدول العربية.

ويحرص المسلمون على ترديد الأدعية والأذكار التي وردت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأوقات.

وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني.

الدعاء عند نزول المطر مستجاب، فيجب علي كل مسلم ألا يضيع هذه الفرصة وأن يتوجه إلى الله بالدعاء فور نزول المطر، عسى أن تكون ساعة إجابة، فيتقبل الله دعاءكم ويستجيب له.

دعاء نزول المطر

وهناك أدعية يستحب أن ندعو بها وقت نزول المطر، ألا وهي:

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

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- الدعاء عند شدة المطر والخوف:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

- الدعاء بعد نزول المطر:

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

دعاء هبوب الرياح:

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

- دعاء سماع الرعد :

إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.

الجدير بالذكر أنه يستحب التعرض لماء المطر، فيصيب شيئا من بدنك وثوبك، لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ : (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى)". رواه مسلم (898).

دعاء الخروج من المنزل :

(بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ .. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ).