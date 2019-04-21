السعودية: التسجيل في رياض الأطفال عبر نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بدء التسجيل الالكتروني للطلاب والطالبات لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور صباح اليوم الأحد.

وتتمثل طريقة التقديم في الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام نور، وإدخال اسم ولي الأمر، واختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد، وتحديد صف الطفل بناءً على تاريخ الميلاد، وإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، وبعد ذلك اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم.

وإذا لم تتوافر أماكن شاغرة يتم اختيار مدرسة الانتظار، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد، بحسب "صحيفة تواصل الالكترونية".