طليقة أحمد إبراهيم تحتفل بعيدها بعد طلاقها

شاركت الفنانة أصالة بحفل عيد ميلاد ياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث ظهرت الأخيرة وهي تغني أغنية أشوف فيك يوم للفنان عبد الفتاح الجريني وشاركتها أصالة الغناء.



يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم تحدث أخيراً عن علاقته بزوجته الأولى ياسمين، وقال في بث مباشر له عبر إنستغرام:" لن أرد على أي كلام يُسيء لياسمين فهي أم أولادي، وأنا أحبها جداً وأعزها جداً، ولكن الناس المحيطين بها يستغلون الموضوع بشكل غير لطيف" .

وكانت ياسمين قد طلبت الطلاق من الموزع الموسيقي بعد إعلانه الزواج من الفنانة أنغام وظهورهما سوياً في العديد من المناسبات الفنية والحفلات وتصرفهما بطريقة اعتبرها العديد من الفنانين والإعلاميين غير لائقة، بحسب "صحيفة صدى الالكترونية".