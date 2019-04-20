بث مباشر: عرب غوت تالنت الموسم السادس 2019 حصريًا على mbc

بدأت الحلقة العاشرة من الموسم السادس من برنامج "عرب غوت تالنت- arabs got talent" والخامسة في العروض المباشرة، حيث يُنتظر تأهل موهبتين جديدتين إلى المرحلة النهائية من البرنامج.

وشهدت الحلقة الماضية عروض فنية جديدة للمتسابقين، والتي جاءت معظمها عروضاُ راقصة واستعراضية، مثل عرض "هاشم درونز" وتقديم "Lapa-Loyac" لوحة استعراضية مستوحاه من التراث العربي، وكذلك عرض اكروبات لفرقة "fb" وعرض غنائي للمتسابقة سكينة فحصى وعرض إيقاع وطبول لفرقة "خرشة".

ومن أبرز لقطات العرض المباشر الرابع هو حدوث خطأ تقني أثناء تقديم المتسابقة ميرفت بهلوان لعرضها الراقص، وارتبكت أثناء عرضها بعد توقف الموسيقى فجأة، وهو ما جعل لجنة التحكيم تتعاطف معها وتؤكد انه كان بإمكانها تقديم عرض أفضل لولا الخطأ التقني الذي حدث. وفق موقع "هي"

وأثر عرض "Duo Acrobat" في الحلقة الماضية في لجنة التحكيم والجمهور بسبب تقديم أب وابنته لعرض فني راقص لاقى اعجاب الجميع، وتسبب في اختيار اللجنة له للصعود للمرحلة النهائية بعد صعود فريق "Human’s" الذي قدم عرضاُ راقصاُ حصل بسببه على النسبة الأعلى في تصويت الجمهور للصعود للمرحلة النهائية.