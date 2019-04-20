حقيقة وفاة حلا الترك في السعودية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة أنباء تتحدث عن وفاة حلا الترك المغنية والممثلة البحرينية، في المملكة العربية السعودية.

ونفت مصادر رسمية، تلك الأنباء التي تتحدث عن وفاة حلا الترك، مشيرة إلى أنها تواصل عملها بشكل جيد في السعودية.

وكانت حلا الترك قد أطلقت مؤخرا خط أزياء، فيما تواصل الاستعداد لإطلاق خط مستحضرات تجميل يحمل اسمها، وذلك أثناء تواجدها في السعودية.

يذكر أن شائعة مماثلة طالت حلا الترك في عام 2018، لكنها نفتها شخصيا آنذاك، وكتبت عبر تويتر: أنا بخير وما فيني شي الحمد لله رب العالمين هذاني عايشة مو ميتة. وفق سيدتي.

حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية. اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.