موعد شهر رمضان 2019 في المغرب

أكدت المبادرة المغربية للعلوم والفكر في المغرب، أن يوم الثلاثاء 07 ماي المقبل، هو أول أيام شهر رمضان فلكيا، في انتظار الإعلان الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

واعتمدت المبادرة، في تحديدها للتاريخ على معلومات ومعطيات، قالت إنها تجعل الرؤية عسيرة جدا، ومنه ستعلن كل لجان المراقبة “رؤية سلبية”، ما أفضى بها إلى ترجيح السابع من شهر ماي المقبل، أول أيام شهر الصيام.

وبينت المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أن تحري الهلال بالمملكة المغربية يمر عبر مرحلتين، الأولى، حسابية تكون في بداية كل سنة هجرية، من خلال إصدار كتيب التقويم الهجري المغربي، بناء على 10 معايير، والثانية المرحلة الميدانية تتحرى شهريا، حيث تتحرى، 278 لجنة مراقبة موزعة عبر التراب الوطني الهلال، بصفة شهرية، مع مشاركة القوات المسلحة، وسيتم هذا مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان الجاري، الموافق للخامس من شهر ماي.

وأشارت إلى أن الشمس ستغرب بمدينة الداخلة عند الساعة 20:34” حسب التوقيت المعتمد حاليا، كآخر مدينة تغرب فيها الشمس بالمغرب، بينما سيغرب القمر عند الساعة 21:15، أي سيكون مكث الهلال هو 40 دقيقة”، مضيفة أن “عمر الهلال سيكون 20 ساعة و48 دقيقة، وارتفاعه 8,9°، واستطالته (قوس النور) هي 11,27°، وزاوية السمث 282,73°، ونسبة الإضاءة 0,84%، وقوس الرؤية 9,47°”.

وأوضحت مبادرة العلوم والفكر، أنه “عند مقارنة هذه المعطيات مع المعيار الأول المعتمد حسابيا، نجد عدم تحققه لأن المكث أقل من 48 دقيقة، وهو الحد الأدنى للرؤية بالعين المجردة".