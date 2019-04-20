هل غدا عطلة رسمية في مصر والعراق؟ العطل الرسمية القادمة في مصر 2019

يتسائل المواطنون في جمهورية مصر العربية، يوم السبت، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود عطلة رسمية في البلاد غدا.

ولم تؤكد مصادر رسمية الأخبار المتداولة حول وجود عطلة للقطاع العام والخاص في مصر غدا، علما أن هناك يوم عطلة رسمي سيكون الخميس في 25 أبريل الجاري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويكون يوم الاثنين 29 أبريل 2019، عطلة رسمية أخرى في مصر بمناسبة يوم شم النسيم.

شم النسيم, Shom Ennisim هو عطلة وطنية مصرية بمناسبة بداية فصل الربيع. يقع شم النسيم دائما في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي.

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وعلى الرغم من موعده المرتبط بالمسيحية، يعد شم النسيم عطلة يحتفل بها المصريون من كل الأديان، لذلك فهو يعتبر مهرجان وطني وليس ديني.

أما في العراق، فلا يوجد أيضا هناك عطلة في القطاع الخاص والعام غدا الأحد، إنما العطلة القادمة ستكوم يوم 1 مايو بمناسبة يوم العمال، ثم 4 يونيو بمناسبة عيد الفطر.