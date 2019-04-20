كلمات اغنية المفروض أداء الفنانة اصيل هميم

اغنية المفروض من أداء الفنانة اصيل هميم
كلمات : الشاعر رامي العبودي
الحان : الملحن علي صابر
توزيع موسيقي : الموزع عثمان عبود
ميكساج وماسترينغ : مهندس صوت عثمان عبود
ايقاعات : صفاء الغريب
ناي : وسام خصاف
عود : صادق جعفر
كمنجات : سوريا
جيتار : farshid
تاريخ الطرح الرسمي : 24/02/2019
كلمات الأغنية:
المفروض اعوفك من زمان كون من ذاك الوكت من عليه اتغيرت
ليش منك ماتبت بس يلا من فات الاوان
تعبي هان كلشي بان الوعدني بوعده خان
انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ضليت
غلطه عمري سامحتك هواي اغلاط عديت
انا الضحيت والحبيت والوافيت لك واهتميت
شسويلك بعد اكثر كلشي وياك سويت
بس يلا بعدنا بيها هاي العشرة خل ننهيها
حياتي من اطلعك منها لاتصدك ارجعك بيها
ما جنت افكر للبعيد ضيعت عمري بغرام مو حقيقي وبس كلام
اغلطت مرة وحرام ارجع اغلط من جديد
شي اكيد ما اريد انت حبك ما يفيد انت حبك لا ما يفيد
وداعت حبي الك عفتك وما نرجع حبيبين
خل اشتاقلك فتره بس انساك بعدين
خلاص ياعين لاتبجين وتسهرين وتحنين
هو اللي خسر كلشي من فراكه لا تخافين من فراكه لا تخافين
صارتلي بعشرتك عبره بعد ما اعيد هاي الكرة
اذا هيج العشك ماريده هاي اول واخر مرة