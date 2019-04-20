حقيقة تعاقد محمد رمضان مع شركة روتانا

لفت الفنان المصري محمد رمضان أنظار الكثيرين بعد أن حقّق نجاحًا كبيرًا في أعماله الغنائية الأخيرة، وكان آخرها كليب "القمر" الذي تجاوز 11 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“، وقد طرحه في أواخر الشهر الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأظهرت صور، محمد رمضان وهو يوقّع عقد شراكة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وأفاد مراقبون أنّ هذا يأتي بعد نجاحه في الحفلات وكليباته التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ونشر مدير مكتب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالقاهرة، سعيد إمام، عدة صور له مع الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

ويظهر رمضان في الصور وهو يوقع على عقود عمل مع الشركة خلال جلسة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة.

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ونشر مدير مكتب روتانا الصور، دون الكشف عن نوع التعاقد مع الشركة، وانهالت التعليقات بالمباركة على توقيع العقد المشترك.

وشارك محمد صورة له وهو يمتطي ظهر حصان عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور والفيديوهات الشهير ”إنستغرام“، معلقًا ”انتظروني“، تعبيرًا عن تجهيزه لعمل مرتقب.

ووصل كليب محمد رمضان الأخير ”القمر“ إلى 11 مليون مشاهدة على موقع ”يوتيوب“، وقد طرحه في أواخر الشهر الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ رمضان يشارك في مسلسل جديد يحمل اسم ”زلزال“ من بطولته، ويعكف حاليًا على تصويره، ويخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.