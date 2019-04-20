فضيحة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو تظهر فيه وهي ترقص بين أحضان مدير أعمالها المصري محمد وزيري خلال حفلٍ أقيم في القاهرة، ليجري بعدها تداول النشطاء والأخبار حول علاقتهما.

يشارُ إلى أنّ النجمة وهبي نفت أكثر من مرة الأخبار التي أشارت إلى وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدير أعمالها الوزيري، مؤكدةً أنّها ليست متزوجة إلى أنّ ظهر إلى العلن فيديو متداول للثنائي ليواصلا سلسلة رومانسيتهما المتكررة.

وجرى تداول الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليشعل الجدل مجددًا حول علاقة هيفاء بمدير أعمالها.

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وكانت النجمة اللبنانية قد خرجت عن صمتها مؤخرًا بشأن الحديث المتكرر عن زواجها من محمد وزيري، وقالت عبر ”تويتر“: ”الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منّي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟“.

وتابعت هيفاء في تغريدتها: "أطلب من مروّجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين "، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ الوزيري، في مارس من العام الماضي، قد فاجأ هيفاء بعيد ميلادها في العاصمة المصرية القاهرة، مع ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه هو.