امساكية شهر رمضان 2019 في العراق - مواقيت الصلاة

تقدم وكالة سوا الاخبارية لجمهورها في دولة العراق، امساكية شهر رمضان 2019، وتفصيل كامل لمواقيت الصلاة، وبالتوقيت المحلي الخاص بها.

في سياق آخر، يشهد العراق منخفضا جويا نادرا قد يتسبب بتساقط ثلوج في إقليم كردستان، وموجات أمطار شديدة في أغلب مناطق العراق تمتد حتى شهر رمضان.

وأعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، ان تطور الطقس النادر هو عبارة عن منخفض ينتج هطول زخات شديدة من الأمطار على شمال ووسط وغرب العراق، كما يثير الغبار في المناطق الجنوبية والغربية بسبب نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لعموم الأمتين العربية والاسلامية، وكلنا أمل أن يعود رمضان العان القادم وقد حل الأمن والأمان في كافة البلدان، فكل عام وأنتم بخير.