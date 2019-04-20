"دعاء ليلة نصف شعبان" مكتوب 2019

نحرص في وكالة سوا الاخبارية، في هذه الليلة من يوم السبت، على تزويد القراء بأبرز دعاء ورد في ليلة نصف شعبان، لما فيها من فضل وفوائد.

وفيما يلي دعاء ليلة نصف شعبان:

"يا ذا المن فلا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والانعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين، ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير، وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو فقترا علي في الرزق فامح حرماني ويسر رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فانك تقول في كتابك الذي انزلت: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الدعاء، والسيوطي في الدر المنثور والطبري وأبونعيم".

يشار إلى أن هناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلمون في ليلة نصف شعبان، ولكن ما سبق هو دعاء مأثور عن النبي وكان يردده في هذه الليلة دائما.

وحول هذه الليلة، فإن ليلة نصف شعبان، شهدت تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.