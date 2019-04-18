نتائج اللوتو اللبناني اخر سحب اليوم الخميس

أعلنت نتائج اللوتو اللبناني واسم الفائز في سحب اليوم الخميس 18 ابريل 2019 التي تنقل على قناة ال بي سي اللبنانية.

ويجري السحب عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس كل أسبوع.

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يشار أن اللوتو اللبناني هي مسابقة يلجأ لها الناس عن طريق حجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، حيث يحصل الفائز فيها على مكافئات قيمة.

يذكر أن يانصيب اللوتو اللبناني قررت مؤخرا اجراء سحبين في الاسبوع، كل اثنين وخميس مساءً على قناة ال بي سي، حيث ينال الفائز فيها على جائزة كبيرة.