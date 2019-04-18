سرقة أعضاء ميت من مشفى كويتي تشعل مواقع التواصل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبرٍ تداوله نشطاء كويتيون وعرب، عن سرقة أعضاء وافد متوفى في منطقة الصُباح الطيبة، فيما ردّت وزارة الصحة الكويتية على هذه الإدعاءات بالنفي وأكّدت أنّها منافية للحقيقة وتسئ لسمعة الكويت.

وقالت الوزارة، إن مثل هذه الأخبار ”عارية عن الصحة، وتسيء للخدمات الصحية، وسمعة الكويت، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أساء للقطاع الصحي وتداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ويأتي نفي الوزارة للخبر، عقب أيام من تشكيل لجنة تحقيق حول شكوى تتعلق بقيام عمال نظافة في مستشفى مبارك الكبير بدور الممرضين في غرفة العمليات، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنّ قطاع الصحة في الكويت شهد خلال السنوات الأخيرة مخالفات كثيرة، بينها مخالفات مالية وإدارية، تم على إثرها إحالة عدد من المسؤولين والموظفين في قطاع الصحة إلى التحقيق وهيئة مكافحة الفساد.