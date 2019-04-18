مصري يقتل زوجته لسبب غريب!

قتل مواطن مصري زوجته بعد مشادة كلامية دارت بينهما إثر خلاف حول أمور المنزل، لتقوم الشرطة بعدها باعتقاله على الفور.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن حادثة القتل جاءت نتيجة خلافات على متطلبات المنزل؛ الأمر الذي قابله الزوج بسحب عصا يستند عليها أثناء المشي وضربها عدة مرات على رأسها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة نزيف حاد وتهتك في الجمجمة.

واعتقد الجاني في بداية الأمر أن زوجته أغمي عليها، نتيجة لإصابتها بأعراض الشيخوخة، وذهب بها إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، كما أكد الطبيب المناوب أنها توفيت نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وألقت الشرطة القبض على المواطن المصري، وقال في التحقيقات: "زوجتي دائما ما كانت ترفع صوتها علي وتثرثر وتخاصم".. "رجعت إلى البيت واعتدت على الخروج والجلوس أمام المنزل".

وأضاف:" أصلي وأذهب لتناول وجبة الغذاء فنشبت مشادة بيني وبينها، وقتها كنت أشعر بالصداع، وهي لا تريد الكف عن الحديث واختلاق المشاكل فحدثتها، وضربتها 3 ضربات حتى فارقت الحياة".