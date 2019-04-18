أحداث مثيرة في الحلقة 12 "عندما يكتمل القمر" قبل العرض

يترقب المشاهد العربي بث الحلقة 12من المسلسل الخليجي "عندما يكتمل القمر"، والذي يعرض على قناة قناة إم بي سي 1، وتتمحور أحداثه حول قصص السحر والشعوذة، والذي يعتبر أول مسلسل خليجي يتحدث عن قضايا الرعب.

أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 12 سوف تشهد العديد من الأحداث المشوقة، حيث ما زال جمعان يحفر ليحصل على الكنز على الرغم من تحذير الجنية فلوة له من استخراج هذا الكنز لأنه مرصود، وأثناء الحفر يواجه العديد من الأشياء الغريبة، منها ظهور هيكل عظمي في مكان صخري لا يمكن أن يكون مقبرة، واختفاء هذا الهيكل بمجرد محاولة لمسه، تابعونا لمعرفة أهم الأحداث القادمة.

حفر جمعان ليبحث عن الكنز وعندما اقترب منه، نزل العامل السوداني بدلاً منه ليكمل الحفر وأخرج قطعة من الكنز وهو عبارة عن تمثال وسلمه جمعان، وبمجرد أن سلمه لجمعان حتى انشقت الأرض وابتلعت السوداني.

طلب جمعان من عبد الرحمن أن يحضر حبل من السيارة، وعندما أراد عبد الرحمن فتح السيارة حتى احترقت يده، فالسيارة مولعة، فأحضر جمعان ماء ليطفئ السيارة، ولكن السيارة احترقت بالكامل.

في الصباح استقل جمعان وعبد الرحمن سيارة وغادرا المكان للذهاب إلى المستشفى، وقد أخذا التمثال معهما، وقبل أن يركب جمعان السيارة ذهب للمرة الأخيرة للغرفة ونادى على السوداني داخل الحفرة، ولكنه لم يجيب عليه، فرمى له طعام في الحفرة وذهب.

تعود فلوة لروضة على هيئة الدكتورة أمل، وسألتها عن الحب وعن ما إذا كانت وما زالت تحب فراج، فأجابتها أنها تحبه، وسألتها عن معنى الحب، الدكتورة أمل أخبرت روضة إنها واقعة في الحب وأن قصتها لن يفهمها أحد من البشر.

جمعان ذهب للدكتور راشد وأخبره عن موضوع التمثال، وطلب منه أن يعرف أحد يستطيع أن يعرف عن التمثال، فأرسله الدكتور راشد لمريض كان يزوره ويفهم في هذه الأمور.

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عرض جمعان صورة التمثال على الرجل، ومن الصورة عرف أنه ملك لعراب قديم، وستكون قيمته عالية جداً، وما إن شاهده حتى عرف أنه حقيقي ومصنوع من الذهب عيار 24، ووعده جمعان إذا استطاع بيعها فإنه سيعطيه 2.5% من ثمنه، فأخبرهما الرجل أن سيبيعه خلال 24 ساعة.

جمعان أخبر اسليم أنه سيشتري منه بيت عبد الرحمن وبيتهم القديم، ولكن عليه أن يمهلهم 24 ساعة، جمعان توقع أن يكون ثمن التمثال نصف مليون، ولكن العروض التي عرضت على الرجل بعد عرض هذا التمثال للبيع وصلت غلى ثلاثة ملايين دولار.

جمعان يخبر عبد الرحمن بعد بيع التمثال سيعودان مجدداً إلى المحطة لاستخراج باقي الكنز، عبد الرحمن يذكر جمعان بما حصل مع العامل السوداني، ولكن هذا لم يردع جمعان ولم يجعله يخاف أو يتراجع عن العودة، عبد الرحمن أخبر جمعان أنه معه.

في آخر الحلقة تخرج فلوة لجمعان مجدداً، وتخبره أنها تعبت.

يشار إلى أن الفنان السعودي الكبير فيصل العميري يقوم ببطولة هذا المسلسل والذي يجسد دور شخصيتين في المسلسل، ويشاركه البطولة الفنانة السعودية ريم عبد الله وأحمد شعيب وعيد سعد.

من المتوقع أن يحظى المسلسل بنسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء الوطن العربي وليس في المملكة العربية السعودية فقط، حسب شمس الإخباري.