شاهد: لهفة تعود من جديد في رمضان 2019؟

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد بدل الحدوتة 3 والمقرر عرضه ضمن سباق الدراما الرمضاني خلال شهر رمضان 2019.

وكشفت غانم في البرومو عن مفاجآت تحملها للجمهور أولها هي أن دنيا سمير غانم بطلة 3 حكايات وليست حكاية واحدة، حيث سيتم عرض كل حكاية بأبطال مختلفين على مدى 10 أيام من شهر رمضان، حيث أنها هي نفسها النجمة التي نشرت صوراً غامضة أدهشت الجمهور عن هوية الفنانة التي تظهر على البوسترات وهي تخفي وجهها عن الكاميرات.

أما المفاجأة الثانية، فهي ظهور شخصيتها الشهيرة "لهفة" من خلال البرومو الدعائي للمسلسل، حيث بدت وكأنها لهفة الفتاة الموهوبة تعلن لجمهورها أنها بدأت مشوار احتراف الفن ببطولتها لثلاث مسلسلات دفعة واحدة، مؤكدة أنها ظهرت للمرة الثانية بناء على طلب جمهورها، وكاشفة أن لهفة هي من ستطل في المسلسل الثاني في منتصف رمضان بحكاية جديدة.

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وتجسد غانم شخصيتين الأولى فتاة قوية الشخصية تدعى بيلا، والثالثة التي تطل في آخر 10 أيام من رمضان هي رقيقة وعاطفية، كما أعلنت دنيا سمير غانم عن القنوات التي ستعرض مسلسلها خلال شهر رمضان وهي، OSN وCBC وMBC 4.، بحسب "ليالينا".