سوسن بدر وميريل ستريب توأمتان في أعمال مختلفة

ظهرت الفنانة المصرية سوسن بدر في الشكل النهائي الذي ستشارك فيه في فيلم ولاد رزق 2 بشكل فاجئ الجمهور العربي، حيث يرسم مظهرها شكل الشخصية وملامحها.

اضطرت بدر لتغيير شكلها بالكامل حيث خضعت لتغيير لون شعرها وشكله بالإضافة إلي طريقة المكياج التي استخدمها الماكيير محمود رشاد لتكون ملامحها أكثر قسوة لتظهر تلك الملامح الشريرة بطريقة مختلفة لتكون أقرب من الشخصية التي قدمتها النجمة العالمية ميريل ستريب في فيلم "The Devil Wears Prada"، وأيضاً الذي قدمته جلين كلوز في فيلم "102 Dalmatians"، وحدث ذلك خلال 3 ساعات فقط.

يشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح تحت إطارة المخرج طارق العريان، بحسب " ليالينا".