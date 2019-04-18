هل سيتم ايقاف برنامج رامز جلال خلال شهر رمضان 2019 ؟

ترددت أنباء غير رسمية حتى اللحظة عن وقف برنامج رامز جلال والذي سيعرض خلال شهر رمضان 2019.

وأوضح مصدر اعلامي من قناة mbc مصر أن نقابة الإعلاميين لا تمتلك سلطة او ولاية على عرض محتوى برامجي، في ظل ما يتم تناقله عن إيقاف برنامج رامز جلال.

وبين المصدر ان البرنامج يتم تصويره وإنتاج كافة مراحله الفنية في مصر عبر شركة انتاج خاصة وأن إيقاف عرض البرنامج ليس من اختصاص النقابة.

وكانت سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين، قالت إن برامج المقالب لم تقدم أي طلب للحصول على تصريح من النقابة للعرض على شاشة رمضان حتى الآن من ضمنها برنامج رامز جلال مشددة ًعلى أنه لن يعرض أي برنامج قبل التصريح له.

وأضافت سهام أن برامج المقالب يؤخذ عليها الكثير وتحتاج لإعادة نظر في مصر، موضحة أن المناطق الشائكة التي يجب الابتعاد عنها في الدراما هي العنف والقتل والمخدرات وقالت:" نُريد من الدراما المصرية التي ستعرض في رمضان أو بعد رمضان أن تحترم التقاليد المصرية"، بحسب "لبنان24" .