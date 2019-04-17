الكشف عن تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 2019

اقترب الفنان رامز جلال من إنهاء تصوير حلقات برنامج المقالب، الذي يقدمه للعام التاسع على التوالي، لشهر رمضان المقبل، حيث ومن المنتظر أن يستضيف رامز 30 نجما ونجمة، في إحدى الجزر بدولة إندونيسيا، لعمل مقلب فيهم.

ووفقا لما جاء في تقارير صحفية، يصطحب فريق العمل الضيف داخل قارب لإحدى الجزر، وخلال الرحلة ينقلب القارب ليضطر الضيف للسباحة، حتى يصل للجزيرة، وفور وصول الضيف إلى الجزيرة، يظهر رامز جلال متنكرا في هيئة "غوريلا".

وكانت "إم بي سي مصر"، طرحت البوستر الدعائي لبرنامج رامز جلال، والذي حمل اسم "رامز خارج نطاق الخدمة"، مرتديًا خلاله ملابس مُخيفة، عبارةً عن زيٍّ أسود كامل، لاستخدامه في إخافة ضيوف حلقاته.

وسبق أن جسّد "رامز" على مدار 8 سنوات، برنامجه الذي يعتمد على إيقاع المشاهير في فخ الخدعة التي أعدّها، وهي "رامز قلب الأسد"، و"رامز تعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر".