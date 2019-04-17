فيديو: الكشف عن أحداث مهمة في باب الحارة الجزء العاشر

أعلنت الممثلة السورية رهف الرحبي انضمامها إلى أبطال الجزء العاشر من مسلسل "باب الحارة" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.

وكشفت الممثلة الرحبي، أنها تجسد شخصية "نسيمة" وهي طبيبة تداوي أهالي حارة الصالحية وأهالي حارتي الضبع وأبو النار الناجين من قصف الاحتلال الفرنسي، مشيرة إلى أن الدور يعزز حضارة دمشق، ودور المرأة الدمشقية الفعال في المجتمع والتعليم والطب والأسرة.

من جهتها، أعلنت الممثلة السورية مرح جبر الانضمام إلى مسلسل باب الحارة في جزئه العاشر حيث تجسد شخصية دور “أم بسام” وهي سيدة تعيش في حي الصالحية، موضحة أن شخصية أم بسام مكونة من إبنتين وشابين وتعيش ضمن سعيها ومحاولتها أن تزوجه.

أما الممثلة جولييت خوري سيكون دورها تجسيد شخصية الممرضة المثقفة فيكون تفكيرها يختلف عن الأدوار الأخرى ولباسها مختلف تماماً أما الممثل عادل علي فهو يمثل شخصية الشيخ المتواضع فهو محضر خير في كل مشاهده.

وكشفت الفنانة القديرة سلمى المصري عن تفاصيل دورها في مسلسل باب الحارة 10 للكاتب مروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض.

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وأشارت إلى أنها تجسد في العمل الشامي شخصية "أم منصور" المرأة المثالية القوية و الصبورة صاحبة الإرادة التي تُفجع باستشهاد ابنها بالقصف المدفعي الفرنسي الذي يطال مبنى البرلمان السوري، وتسعى برغم مرارة فقد ابنها إلى تقوية بناتها وزوجة ابنها الشهيد .

وأشارت المصري إلى أن دورها صغير ومشاهدها محدودة في الجزء العاشر من باب الحارة ، إلا أن ما دفعها لقبول الدور هو أنه يحمل في طياته الصورة الحقيقية للمرأة الشامية "أم الشهيد" التي تكون الأم الحنون لأبنائها والسند لهم ، بالإضافة إلى أن باب الحارة 10 يحاكي في أحداثه قصصاً جديدة ومختلفة كلياً عما سبق في مواسمه السابقة.

وأكدت أن دورها لن يتوقف عند الجزء العاشر بل سيستمر في الجزء الحادي عشر من العمل الشامي على أن يكون موسعاً أكثر.