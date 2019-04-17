أحمد السقا الأعلى أجراً في رمضان 2019

كشفت مصادر مقربة من أسرة عمل مسلسل ولد الغلابة أن الفنان أحمد السقا سيكون الأعلى أجراً من بين الفنانين المشاركين في سباق الدراما الرمضاني في رمضان 2019، حيث سيحصل على مبلغ 36 مليون جنيه بحسب لعقد الموقع مع شركة الإنتاج.

وكان السقا قد وقع تعاقده على مسلسله الجديد قبل صدور إلزام شركات الإنتاج بتخفيض أجور الفنانين بثلاثة شهور، حيث ينص البروتوكول الموقع بين القنوات الفضائية على عدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المشترى خلال شهر رمضان (مسلسلات وبرامج وغيرها) مبلغ 230 مليون جنيه بحد أقصى سواء كانت المسلسلات والبرامج مشتراة أو منتجة داخلياً.



واللافت هو أن السقا كان قد تعاقد على مسلسله الجديد قبل صدور قانون إلزام شركات الانتاج بتخفيض أجور الفنانين بـ 3 أشهر، وهو ما يجعل عقد "السقا" ساري ولا يجوز التعديل فيه، وبذلك لا يمكن تخفيض أجره.

يذكر أن الفنان عادل إمام يعد هو الفنان الأعلى أجراً في رمضان الماضي 2018، بحسب تأكيدات شركة (ماغنوم) المنتجة لمسلسله الأخير (عوالم خفية)، وذلك على الرغم من تأكيدات محمد رمضان بأنه قد حصل على أجرٍ أعلى من أجر "الزعيم، وذلك عن مسلسله الأخير (نسر الصعيد) والذي عرض خلال الشهر ذاته.

ويشارك بطولة مسلسل ولد الغلابة الفنانة مي عمر وإنجي المقدم وإدوراد ومحمد ممدوح وكريم عفيفي تحت إدارة المخرج محمد سامي، بحسب " سيدتي".