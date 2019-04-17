تامر أمين يشكر سيد رجب لمشاركته في حفل الزفاف

استنكر الإعلامي المصري تامر أمين ردود أفعال منتقدي الفنان سيد رجب بطل مسلسل أبو العروسة بعد حضوره لحفل زفاف واحتضان العروس، خلال برنامجه آخر النهار.

وتساءل أمين: "ايه الفج في صورة الحضن ايه الإثارة وايه الغلط، بصوا كويس كده، بدل ما الناس تشكره وتقوله هو ده الفنان، حصل هجوم كبير من تيار معين، كأنهم في مشهد مخل، حاجة في منتهى المرض".

وشكر أمين الفنان سيد رجب على مبادرته اللطيفة وقال:" أنا بشكر سيد رجب، وبقوله اعملها 10 مرات، ولو أنا مكانه هعملها، سيد رجب في سن أبوها، ليه بنفرغ الشهوة المكبوتة على الناس، ده مرض".

كانت الفنانة رانيا فريد شوقي قد نشرت عبر حسابها الشخصي على انستغرام، مقطع فيديو للفنان سيد رجب خلال حضوره حفل زفاف فتاة من جمهوره، تلبية لرغبتها مبينة ان الفتاة كانت تتمنى حضور الفنان سيد رجب لحفل زفافها بسبب وفاة والدها فيما بادر أصدقاؤها لدعوة الفنان وتوصيل رسالتها، بحسب "مصراوي".