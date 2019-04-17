هل تعود روقة إلى الساحة الفنية؟

حملت الفنانة المصرية علوية مصطفى محمد قدري أو كما تعرف في الوسط الفني بـ "روقة" أحد أهم الأدوار السينمائية طيلة 23 عاماً ورغم اعتزالها الفن في أوج شهرتها إلا أن عدسات الكاميرا تلتقط صورها في المناسبات الفنية.

أثار دورها في فيلم العار جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية حيث تحدثت عن الزوجة الجميلة المطيعة التى أصبحت حلماً للكثير من الرجال، ومثاراً للجدل والنقاش على مدار سنوات حول كونها زوجة مثالية أم سلبية وهل كان زوجها أبو كمال يستحق تضحياتها، وانتشرت التعليقات التي تحمل "كونى له روقة يكن لك أبو كمال".

هكذا أصبح هذا الدور علامة مميزة في تاريخ الفنانة الجميلة المعتزلة نورا التي بدأت مشوارها الفني منذ كانت طفلة مثل شقيقتها الجميلة النجمة بوسي.

بدأت روقة مشوارها الفني في بداية الستينات، وحققت نجاحاً كبيراً في العديد من الأفلام والمسلسلات التي أصبحت علامات في تاريخ الفن ومنها "غاوي مشاكل، امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران ، المنحوس ، أربعة في مهمة رسمية ،جرى الوحوش ،ولكن شيء ما يبقى،الهاربان ،الكيف ، العار،عنتر شايل سيفه، ضربة شمس.

قررت الفنانة نورا اعتزال الفن في قمة شهرتها عام 1996 وارتداء الحجاب واعتزال الأضواء، وطوال سنوات كثيرة لم تظهر "روقة" واختفت عن الأنظار وابتعدت عن الأضواء حتى ظهرت في عدد قليل من المناسبات، فكانت الكاميرات تنتهز فرصة ظهورها القليل في أي عزاء لتتسابق في اقتناص صورة للجميلة التي اشتاق إليها الجمهور، كما ظهرت في بعض الصور التي نشرتها ابنة شقيقتها مي نور الشريف على صفحتها الشخصية في بعض المناسبات العائلية ، خاصة بعد عودة الجميلة نورا من رحلة علاج حيث اصيبت بوعكة صحية العام الماضي سافرت بسببها للعلاج في لندن، بحسب "اليوم السابع".