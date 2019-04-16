تحديث:موعد وجدول امتحانات أولى ثانوي نظام الثانوية التراكمية و فيديو لشرح طريقة أداء الامتحان...

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات خلال الفترة الحالية تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى خلال التصريحات الماضية حول نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية والتي تعكف الوزارة على العمل بتطوير منظومة التعليم وإدخال التابلت الى كافة المدارس للتطوير من المنظومة والعمل على تحسين التواصل مع الطلاب وتحسين المواد التعليمية وأيضا القضاء على الغش كما شهد خلال السنوات الماضية.

وكما جاء وفقا” لتصريحات الدكتور طارق شوقى ، وأيضا رضا حجازى حول جداول الامتحانات وفيما يتعلق بالمواد الغير الاساسية فقد أشار بأن المديريات هى المنوطة بذلك، كما أشار رضا حجازى أنه تم إرسال بالفعل لكافة المديريات التعليمية خطابات بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان موجها بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية للاستلام الامتحانات من المركز القومى للامتحانات.

جدول امتحانات أولى ثانوي

وقد انتشر بصورة كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا وغيرها من المواقع والصحف الالكترونية عدد من الجداول والمعلومات المغلوطة والتى إثارة جدل واسع مما ادى إلى تعلق الوزارة ورئيس لجنة الامتحانات حيث أكد، أن ما تم تداوله عبر موقع الفيس بوك خلال الايام الماضية ليس له أساس من الصحة وليس الجدول المعتمد.

ومع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام لكافة الصفوف والمراحل التعليمية فى مصر، حيث تترقب كافة الطلاب وأولياء الأمور عن كافة التصريحات من وزارة التربية والتعليم والتى حددت جدول امتحانات الثانوية العامة دور مايو 2019

تحديث اليوم

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان العربى فى أول اختبار تجريبى بالثانوية التراكمية

خلال الساعات الماضية ومنذ دقات الساعة التاسعة صباحا” توجه عدد كبير من الطلاب لأداء امتحان الصف الاول الثانوي العام لمادة اللغة العربية على مستوي الجمهورية كأول اختبار تجريبى لهم فى نظام الثانوية التراكمية والتى حددتها وزارة التربية والتعليم، والتى تهدف الى تاكيد مفهوم الفهم وليس الحفظ من خلال السماح للطلاب باصطحات الكتاب المدري فى كافة المواد الأساسية

تحديث اليوم

وفى نفس السياق وحول أخر تحديث لنظام الثانوية العامة، حيث اشارت التصريحات الاخيرة للدكتورة دينا برعى أن هناك عدد كبير من المراحلة لتصميم نظام الامتحانات للصف الاول الثانوي والذي تبداء بوضع بنك للأسئلة من جانب خبراء متخصصون والذى يضم الاف الاسئلة فى كل مدة ثم يتم عمل مواصفات الامتحانات ليتمكن النظام الالكترونى من التصميم بكل سهولة ويسر

وعن النظام الالكترونى وعن كيفية التصحيح حيث أضافة بأن الامتحان يصل للطالب من خلال جهاز التابلت الخاص به ويكون محدد بزمن ويتحكم فيه المركز القومى للامتحانات بحيث يكون لديه القدرة على غلق الامتحان أمام الطالب بعد مرور الزمن المحدد ومن ثم يضغط الطالب submit والذي يعود الامتحان بإجابات للنظام مرة أخرى.

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تحديث اليوم وتصريحات الدكتور طارق شوقي

حيث أكد الدكتور طارق شوقى من خلال حسابه الشخصى عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر حول عدد من التعديلات والتغيرات التى قد تطرأ على امتحانات الفترة القادمة حيث أشارة فى تدوينة له عبر حسابه عن تعديل جدول امتحانات الصف الاول الثانوى بما يضمن أداء إمتحان مادة واحدة فى اليوم مع وجود فواصل مناسبة + تفادى الاعياد والمناسبات الدينة

نظام الثانوية التراكمية

خلال نظام التعليم الجديد التي تنوي وزارة التربية والتعليم فى تطبيق من جديد خلال الفترة الحالية ومع بداية امتحانات الصف الاول الثانوى، حيث لجأت الوزارة إلى تطبيق نظام الثانوية التراكمية من جديد اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، على أن يؤدى الطلاب 4 امتحانات خلال العام اثنان منهما نهاية الفصل الدراسى الاول، ويتم عمل إثنان امتحان فى نهاية الفصل الدراسى الثانى ويتم احتساب درجات الطالب على أعلى امتحان بكل فصل دراسي

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