حقيقة وفاة رقية السادات بنت الرئيس الراحل انور السادات - شاهد

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أنباء تتحدث عن وفاة رقية السادات، نجلة الرئيس المصري الراحل انور السادات.

وأكد النشطاء أن رقية السادات توفيت مساء اليوم بعد معاناة مع المرض، فيما لم تؤكد مصادر موثوقة هذه الانباء حتى لحظة نشر هذا النص.

وفي سياقٍ آخر، نفت وسائل إعلام ما يتم تداوله حول وفاة رقية السادات بنت الرئيس الراحل انور السادات، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة.

ورقية السادات هي كبرى بنات الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات من زوجته الأولى إقبال ماضي والتي أنجب منها رقية، وراوية، وكاميليا. ثم أنجب من زواجه الثاني لبنى ونهى وجيهان وجمال من جيهان رؤوف صفوت.

وقبل حوالي 7 أيام، توفيت كاميليا السادات اخت "رقية" عن عمر يناهز 70 عاما، اثر تعرضها لأزمة صحية قبل توجهها إلى ألمانيا لغرض العلاج.