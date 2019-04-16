يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 سحب اليوم الثلاثاء - إدخال رقم البطاقة

تقدم لكم وكالة سوا نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، اصدار الثلاثاء الموافق 16 ابريل، حيث تم الاعلان عنها اليوم خلال بث حي ومباشر على قناة سوريا دراما، وكذلك من خلال هذا الصفحة.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2018 في الأسفل أو هنــا أو هنــا

ونرصد لكم الآن نتائج سحب اليوم من معرض دمشق الدولي، وفقا للموعد الرسمي المحدد لإجراء السحب على بطاقات اليانصيب، والاعلان عن البطاقات الرابحة بجميع الفئات وكذلك جوائز الترضية التي أعلن عنها المعرض.

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يذكر أن اعلان النتائج تم من خلال بث مباشر تم نقله على الهواء مباشرة عبر القناة الفضائية السورية، حيث حضر الحفل عدد من المسؤولين في جهات رسمية تابعة للحكومة السورية، وعدد من مالكي وحاملي بطاقات اليانصيب.

بخصوص نتائج يانصيب معرض دمش الدولي، فهي مرفقة الآن من خلال الصورة الموضحة أدناه، ويمكنكم أيضا متابعة البث الخاص بحلقة اعلان النتائج المرفق مع هذا الخبر، من خلال صفحة قناة التلفزيون العربي السوري.