البطاقات الرابحة: يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الاصدار الرابع عشر

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سوريا اليوم، نتائج سحب الارقام الرابحة في اليانصيب معرض دمشق الدولي مساء الثلاثاء ، ونشرها عبر الموقع الالكتروني لمؤسسة العامة للأسواق والمعارض الدولية في سوريا.

النتائج في الأسفل أو هنــا

وأتاحت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية أتاحت خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS يتم إرسالها عبر الجوال حيث أصبح الآن بإمكان مشتركي سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي.

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وذلك من خلال رسالة قصيرة من هاتفك النقال على الشكل التالي: رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س

يذكر أن بطاقات يانصيب معرض دمشق الدولي تحظى باهتمام كبير في سوريا ، حيث يشترك بها آلاف المشتركين ، من خلال شراء بطاقات اليانصيب للفوز بالجوائز الكبرى والمالية المتنوعة الأخرى.