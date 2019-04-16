اخبار الجزائر اليوم: هكذا تعاملت الشرطة مع مظاهرات اليوم

بدأ آلاف الطلاب الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء، في التجمع وسط العاصمة الجزائرية مرددين"سلمية سلمية" رغم الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، مركز الاحتجاجات منذ 22 فبراير(شباط) الماضي.

واستخدمت الشرطة لأول مرة الثلاثاء الماضي، الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب بينما كانت في السابق تكتفي بمراقبتها دون تدخل.

وردد الطلاب شعارات "حرروا الجزائر"، و"الشعب يريد رحيل الجميع"، و"يرحل الجميع وتحيا الجزائر" في وجه رموز السلطة في الجزائر، الذين لا يمكنهم قيادة المرحلة الانتقالية.

ومنذ عودة الطلاب من العطلة الربيعية المطولة التي فرضتها الحكومة لمحاولة إبعادهم عن الجامعات، شهدت العديد من الكليات إضرابات عن الدراسة.

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وجاء الطلاب من عدة جامعات ومعاهد جزائرية، وأكدوا أنهم في إضراب يتجدد مع نهاية كل أسبوع بالانتخاب، للمطالبة برحيل النظام. وفق "الشروق"

وأعلن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو(تموز) لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) بعدما تخلى عنه الجيش إثر احتجاجات شعبية عارمة.

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