الموت يفجع الفنان جاسم النبهان - وفاة

توفي اليوم الثلاثاء، نجل الفنان جاسم النبهان، جراء انتكاسة صحية مفاجئة، وسيكون الدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر باذن الله .

ونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نجل الفنان، حيث قال أحدهم: "انتقل الى رحمة الله اليوم الثلاثاء ١٦/٤/٢٠١٩ محمد جاسم محمد النبهان اسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد والدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر باذن الله".

وكتبت ناشطة أخرى : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص التعازي والمواساة الي الفنان جاسم النبهان رئيس مجلس اداراة المسرح الشعبي السابق في وفاة المغفور له ابنه محمد عن عمر44 سنة والدفان اليوم العصر مكان العزاء الخالدية ق4 ش 40 منزل3 ديوان الخشتي".