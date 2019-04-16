ياسمين نيار للسيسي: عصام كاريكا يهددني

كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار أن الفنان المصري عصام كاريكا لم يتوقف منذ أسبوع عن إرسال رسائل التهديد إليها وفيها ما يكفي من الشتائم والتأكيد انه سوف يمنعها من دخول مصر ولن يعيد إليها أموالها التي قبضها ثمن أغنية لم تحصل عليها بعد، اثر تراجعه عن اتفاقه معها.

وأكدت نيار أنها كلفت وكيلها القانوني في الجزائر ومصر متابعة دعوى تهديد وقدح وذم ونصب واحتيال وتحرش بحق الفنان الذي تمتلك له تسجيلات تعزز موقفها وتؤكد تعرضها لسلسلة من التعديات اللفظية التي سبقها تعدي جسدي .

وطالبت رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أن يحميها من تعديات عصام كاريكا الذي وعد بمنعها من دخول مصر وقالت: "مصر أم الدنيا وليست ملكاً لـ كاريكا الذي هدر حقوقي" .

ونوهت إلى أن الدعوى ستكون أمام نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وقالت: "قضيتي أمام نزاهة وإنصاف سعادة النقيب وهو فنان ولن يهدر حقي".

وتابعت الفنانة الجزائرية: "لن اسكت عن حقوقي خصوصاً بعد أن تجاوز عصام كاريكا حدود المنطق في الخلاف وسوف افضح تسجيلات وفيديوهات يهددني من خلالها" .