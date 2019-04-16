هوليوود تشارك باريس حزها في كاتدرائية نوتردام

شارك عدد من نجوم هوليوود الشعب الفرنسي حزنه للحريق الهائل الذي نشب في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية باريس فجر اليوم الثلاثاء وسط وعود عدة بإعادة ترميمها.

نشر النجم المكسيكي أنطونيو بانديراس صورة الحريق على حسابه الخاص على انستغرام وأتبعها بعبارة:" أنه لشئ محطم للقلوب أن نري نوتردام تحت هذا الحريق المدمر".

وشاركت النجمة الأمريكية آن هاثاواي، صورة أرشيفية من داخل الكاتدرائية وعلقت عليها قائلة: "أعلم أن الكاتدرائية هي تمثيل وإلهام لشئ مقدس، وما حدث شئ مؤسف وجعلني أبكي بشدة".

كما نشرت سلمى حايك صورة من حريق الكاتدرائية وعلقت عليها قائلة: "مثل الجميع أشعر بصدمة وحزن لمشاهدتي دمار هذا الجمال وتحوله لرماد، أحبك يا باريس".

كما كان للنجمة الأمريكية، إيفا لونجوريا باركر تعليقًا وقامت بنشر صورة من الحادث قائلة: "قلبي محطم بسبب الأنباء المحزنة، فرنسا، البلد الذي أحب، تعاني من خسارة مؤلمة اليوم، أنا أسفة حقاً، باريس في قلبي إلى الأبد"، بحسب "مصراوي".