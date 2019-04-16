ياسمين نيار تستنجد بالسيسي : عصام كاريكا يهددني

كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار أن الفنان المصري عصام كاريكا لم يتوقف منذ أسبوع عن إرسال رسائل التهديد إليها و فيها ما يكفي من الشتائم و التأكيد انه سوف يمنعها من دخول مصر و لن يعيد إليها أموالها التي قبضها ثمن أغنية لم تحصل عليها بعد, اثر تراجعه عن اتفاقه معها.

و أشارت نيار، حسب ما وصل "سوا"، أنها كلفت وكيلها القانوني في الجزائر و مصر متابعة دعوى تهديد و قدح و ذم و نصب و احتيال و تحرش بحق الفنان الذي تمتلك له تسجيلات تعزز موقفها و تؤكد تعرضها لسلسلة من التعديات اللفظية التي سبقها تعدي جسدي .

و طالبت رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أن يحميها من تعديات عصام كاريكا الذي وعد بمنعها من دخول مصر وقالت : "مصر أم الدنيا و ليست ملكاً لـ كاريكا الذي هدر حقوقي" .

و نوهت إلى أن الدعوى ستكون أمام نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وقالت : "قضيتي أمام نزاهة و إنصاف سعادة النقيب وهو فنان و لن يهدر حقي ولن اسكت عن حقوقي خصوصاً بعد أن تجاوز عصام كاريكا حدود المنطق في الخلاف و سوف افضح تسجيلات و فيديوهات يهددني من خلالها" .