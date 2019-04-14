شاهد: أحداث وشخصيات جديدة في باب الحارة الجزء العاشر

أعلنت الممثلة السورية مرح جبر، انضمامها الى الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة، في دور " ام بسام"، وهي سيدة تعيش في حي الصالحية الذي ينزح إليه أهل حارة الضبع، بعد قصف حارتهم.

وأوضحت جبر في تصريحات صحفية، أن أسرة أم بسام مكونة من ابنتين وشابين، وتعيش ضمن سعيها ومحاولتها أن تزوجهم، وتقع مع تقدم الأحداث مشكلات كثيرة مع أهالي حارة الضبع، وتعاني كثيرًا من بعض الأوضاع الاجتماعية والأسرية.

وأضافت أنها تشعر بال حماس ة للمشاركة في هذا الجزء الذي سيحمل اختلافات كثيرة وتطورات، أهمها على صعيد الشكل واللباس بالنسبة للشخصيات المشاركة رجالًا ونساء“، معتبرة أن ”المتعة في العمل هي الطاغية على كل الفريق من فنانين وفنانات.

من جهتها، كشفت الممثلة السورية ​سلمى المصري​، أنها بدأت تصوير مشاهدها في الجزء العاشر من مسلسل "​باب الحارة​"، من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج ​محمد زهير رجب​.

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وقالت المصري: "سأكون ضيفة في هذا الجزء رغم أن حجم الدور صار أكبر، إلا أنني سأكون بطلة العمل في الجزء الحادي عشر وفق الاتفاق الذي عقدته مع المنتج ومع المخرج والكاتب". وفق موقع "الفن"

وأضافت :"أؤدي شخصية "أم منصور" زوجة شهيد، تعيش مع ابنها وحيدها وبناتها، لكن ابنها يستشهد بقصف الاحتلال الفرنسي للمجلس النيابي في دمشق فتعيش معاناة كبيرة".