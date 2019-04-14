تراند اليوم : عاجل.. "جنايات القاهرة" تصدم منى فاروق وشيما الحاج بهذا القرار

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم قرارًا برفض الاستئناف الذي قدمته الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق، والذي قضى بتجديد حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

وانعقدت الجلسة اليوم، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول.

بداية القصة تعود لانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.

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