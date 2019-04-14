ملكة الدريدي تشعل غضب التونسيين (فيديو)

ألقت النيابة النيابة العامة التونسية القبض على المعتدية "ملكة الدريدي" الفتاة التي اعتدت على صديقتها وآخرين تسببوا بنشر بالفيديو المتداول .
وظهرت "ملكة الدريدي" خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تضرب طفلة بالكف و تعذّبها واعتدت عليها معنويا وماديا بل وتسب الذات الالهية.
ويعتبر الفيديو المتداول عن مشهد منافي للأخلاق، أدى لثورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب شعبي عارم في كافة المدن التونسية. وفق "الخليج"
ودعا الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة تحرك النيابة العمومية آلياً ومصالح حماية الطفولة في اقرب وقت لمعاقبتها عن فعلتها وردّ الاعتبار للضحية.