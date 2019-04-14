فيديو: اغنية اصالة الجديدة تحقق ملايين المشاهدات

اقتربت الأغنية الجديدة للفنانة أصالة بعنوان "بنت أكابر" من تحقيق الأربعة ملايين مشاهدة، في اليوم الثالث من طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أول أغنية تغنيها أصالة باللهجة الصعيدية.

وحصلت أغنية بنت أكابر للفنانة أصالة، على المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، وهي من كلمات: أبو نعمة، ألحان:محمود الخيامي، توزيع:علي فتح الله، وحملت الأغنية الطابع الصعيدي في موسيقاتها وكلماتها.

يذكر ان أصالة قد أحييت مؤخراً حفلاً غنائيا في السعودية بالعاصمة الرياض، وقدمت مجموعة من أغنياتها الخليجية أبرزها أغنية"أوقات"، بالإضافة إلى مشاركتها الغنائية مع الفنان الكبير عبادي الجوهر في أغنية "قالوا ترى" التي شهدت تصفيق وتفاعل مبهر من حضور الحفل.

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كلمات الأغنية:

"عمال يعادى ويتكابر ويسوق ف عنده ومش صابر وأنى من عيلة وبنت أكابر وفوسط ناسى يا ناس آية، بتسوى منه على ٍجنابى يظهر ما يعرفش جنابى ولا يعرف انى بميت عيلة كل البلاد هنا داعيانى بنت الأصول عين أعيانى وده صابنى همه وأعيانى وعيلت همه انا ميت عيلة".