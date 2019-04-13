مباشر: ارب قوت تالنت 2019 حلقة اليوم على قناة ام بي سي 4

انتهت الحلقة المباشرة الثالثة من الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب "عرب غوت تالنت"، وأدى عدد من المشتركين بالبرنامج، عروضهم الفنية وسط ترحيب و حماس من الحضور ولجنة التحكيم، منتظرين تصويت الجمهور لهم.

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وأعاد الطفل ياسين الحبوبي، إلى أذهان الجمهور، ذكرياتهم مع المطرب العالمي مايكل جاكسون، وذلك بعدما ارتدى ملابس شبيهة لما كان يرتديه الفنان الراحل، وأدى فقرة راقصة على إحدى أغنياته.

وقدمت الموهبة أسمهان سيمون أغنية من التراث الأمازيغي، أبهرت بها لجنة التحكيم، بينما قدم فريق flyscrapers، عرضًا عالميًا يخطف الأنفاس بالرقص على مبنى شاهق.

ونال إعجاب الجمهور في الحلقة الماضية، العرض الخاص بفريق فريق Another Kind of blue، وأيضًا فرقة Mayyas، التي أذهلت الحضور برقصة هندية مميزة نقلت الجمهور لأجواء بوليوود، فيما قدم EmJay Abidar عرضًا مميزًا أيضًا بعدما قام بدور الطبيب من خلال استعراض بسيط وطريف.