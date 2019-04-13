"عصام" يكشف حقيقة غيابه عن باب الحارة الجزء العاشر

قال الممثل السوري ​ميلاد يوسف، عن مسلسل باب الحارة الجزء العاشر: "العمل الذي يصور حالياً يحمل قصة مختلفة، وأعتبره عملاً آخر غير "باب الحارة" وهو لا يعني لي شيئاً".

وأضاف ميلاد :"نحن مصرون على "باب الحارة" الحقيقي، وسنبدأ تصويره قريباً، وسأبقى وفياً لشخصية "عصام" وسأدافع عنها، وكنت دائماً أرفض التخلي عنها لأني تعبت معها وعايشتها عبر تسعة أجزاء"، مشددًا على أن المسلسل بات يشكل ذاكرة وإرثاً كبيراً لدى المشاهد العربي.

ويصور الفنان السوري حالياً مشاهده في قصة "حواء" إحدى قصص الجزء الثاني من مسلسل "الحب جنون"، حيث تدور أحداث العمل حول علاقة حب تربط يوسف بالممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان.

وتتعرض العلاقة بين بطلي العمل إلى زلزال كبير لتكون نتائجها إيجابية لبعض الأشخاص، وبالمقابل غير مرضية وسلبية لسواهم.

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ميلاد يوسف ممثل تلفزيوني سوري من مواليد حمص، كانت أول مشاركة له سنة 1999 في مسلسل عودة غوار، حاصل على جائزة أفضل ممثل عام 2009 عن دوره في مسلسل باب الحارة الجزء الرابع، الذي جسد فيه شخصية "عصام".