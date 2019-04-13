الاعتداء بالضرب والصعق على طالبة استخدمت هاتفها بالمدرسة

اعتدى اثنين من رجال الشرطة الأميركية في ولاية شيكاغو، على فتاة تُدعى دنيجما هوارد (16 عامًا) بالضرب والصعق، داخل إحدى المدارس الثانوية، وذلك لاستخدامها هاتفها الجوال داخل صفها.

وقالت دينجما، إنها تعرضت للضرب والسحل على السلالم أمام أعين والدها، الذي وقف عاجزًا عن مساعدتها، بعد مشادة كلامية مع أحد المدرسين حول استخدام الهاتف داخل الصف في مدرسة جون مارشال متروبوليتان الثانوية، وفقًا لما نشره موقع ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأظهرت اللقطات التي التقطتها إحدى كاميرات المراقبة بالمدرسة، والتي تم إرفاقها بالدعوى القضائية التي رفعت ضد شرطة ولاية شيكاغو، أحد الضباط أثناء لكمه دنيجما وركله لها واستخدام المسدس الصاعق لصعقها.

وعلق والدها على الحادثة قائلًا: ”لم تكن دنيجما تقاوم رجال الشرطة، بل كانت تدافع عن نفسها ضد اعتدائهم عليها، وكانت متوترة وهذا رد فعل طبيعي لأي شخص“.

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وصرح المحامي أندرو ستروث، أن الضابطين اللذين تم نقلهما إلى مدرسة أخرى عقب الحادثة مباشرة صدر ضدهما العديد من الشكاوى بشأن استخدام العنف والقوة المفرطة أكثر من أي أعضاء آخرين في قسم شرطة شيكاغو.

وقالت شرطة شيكاغو، إن الفتاة هي من بدأت بالاعتداء على رجال الشرطة أثناء مرافقتها من أحد مباني المدرسة، رغم ادعاء والدها بأن أحد الضباط حاول دفع ابنته عبر الدرج ولذلك تشبثت بسترته، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

وأضاف والد الفتاة: ”لم أستطع تصديق ما يحدث، وكل ما فكرت به أنني إذا تحركت لمساعدتها سيطلقون النار علي، وإذا لم أتحرك سيؤذون ابنتي“.

وذكر المتحدث الرسمي باسم شرطة شيكاغو، أن ”الفتاة تم نقلها إلى المستشفى للتأكد من سلامتها، وأن الضابطين سيتم تكليفهما بمهام أخرى داخل الولاية“.