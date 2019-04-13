تراند اليوم : علا غانم وتعليقها الأول بعد توريطها بأفلام خالد يوسف – صورة

مع بدء تسريب أفلام المخرج المصري خالد يوسف، بدأ البعض بزج بأسماء نجمات مصر، ومنهم علا غانم، ونشروا فيديوهات كاذبة بعناوين مفبركة ليحصلوا على مشاهدات عالية جداً يقبضوا ثمنها، وقالوا إن علا كانت على علاقة سرية معه، لكن كل ما قيل كان كاذباً لأنها نجمة كبيرة ليست بحاجة إلى خالد ولا لغيرهِ وكل تاريخها يشهد لها.

بعد توريطها بقضة خالد يوسف الجنسية، غابت علا غانم عن الإعلام والسوشيال ميديا، ابتعدت كلياً، وكنا تساءلنا عن سبب غيابها غير المبرر.

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اليوم علّقت علا غانم للمرة الأولى، ونشرت صورة لكلب أسود وقالت: إنه العيد الوطني العالمي للحيوانات الأليفة اليوم.

ما يعني بحسب ما نشرته أن الكلاب والحيوانات تستحق الاحتفال بها وذكرها والنشر أما كل ما حدث فلا يستحق..

علا على حق فعلاً وتستحق منا كل الاحترام لأن هذا المجتمع الرخيص الذي يعيش على تجريم الغير لا يستحق الرد.