رقص شرقي لناهد السباعي على ألحان أغنية "الليثي"

شاركت الفنانة المصرية نهاد السباعي جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "الانستغرام" فيديو بوصلة رقص شرقي على ألحان أغنية "إذا كان قلبك كبير" للفنان المصري محمود الليثي وبمشاركة فريق عمل مسلسل "الزوجة 18" ومنهم، الفنان المصري حسن الرداد، والفنانة شيماء سيف.

نشرت الفنانة ناهد السباعي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة 18"، وظهرت "ناهد"، وهي ترقص على أغنية "إذا كان قلبك كبير"، للفنان محمود الليثي، مع فريق عمل المسلسل، وأبرزهم حسن الرداد وشيماء سيف.

ويشار إلى أن مسلسل "الزوجة 18"، من إخراج مصطفى فكري، وبطولة الفنانة ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، حسب موقع هن.