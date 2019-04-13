أسرار حياة مريم أمين مقدمة حفل قرعة الأمم الإفريقية

تألقت الإعلامية المصرية مريم أمين بحضورها أثناء تقديمها حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي انطلق أمس الجمعة، تحت سفح الأهرامات.

بحضور عدد كبير من نجوم الكرة الأفريقية من ضمنهم أحمد حسن ووائل جمعة نجما منتخب مصر السابقين، ومصطفى حاجى نجم المغرب السابق، وكالوشا بواليا نجم زامبيا السابق، والحاج ضيوف وأليو سيسيه نجما السنغال السابقين، وإيمانويل أمونيكى نجم نيجيريا السابق، وأنطونيو بيل وريجوبرت سونج نجمى الكاميرون السابقين بالإضافة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، وبعض رؤساء وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

وتعتبر مشاركة أمين خطوة مهمة في حياتها الإعلامية، كونها تتحدث ثلاث لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسة.

وكانت بدايتها في عام 1998 من خلال عملها بقناة النيل للمنوعات، وقدمت برنامج يحمل اسم "افطر معانا"، وبعد فترة انتقلت إلى الفضائية المصرية عام 2000، ويشار إلى أنها خريجة بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة قسم إنجليزي

كما و قدمت برامج متنوعة في التليفزيون المصري لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".

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قدمت على تليفزيون دبي عام 2004 برنامج "يوم في حياتي"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.

وشاركت في تقديم برنامج "زى النجوم"، الذي حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية.

كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، إضافة لتقديمها وإعدادها برنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم، حسب اليوم السابع.

ويشار إلى أن مريم أمين ظهرت خلال تقديمها حفل قرعة الأمم الأفريقية بفستان أسود مكشوف الذراعين، كما حرصت على إطلالة شعر"الويفي" بلون "بني فاتح".