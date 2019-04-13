إيان كوغنيتو يغيب عن مسرح الكوميديا البريطاني

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أمس الجمعة عن وفاة الفنان الكوميدي إيان كوغنيتو الذي يبلغ من العمر 60 عاماً خلال عرضه في أحد مسارح مدينة أوكسفورد شاير.

وكان كوغنيتو قد واجه صعوبة في التنفس قبل العرض فيما أكد مضيف العرض أندرو بيرد إن كوغنيتو كان يشعر بأنه ليس على ما يرام قبل العرض، إلا أنه أصر على تقديمه، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف بيرد أن كوغنيتو قال له مازحاً:" تخيل لو أنني مت أمامكم جميعا"، وقد عرف الفنان بتوجيهه السخرية اللاذعة للشخصيات العامة كالساسة وغيرهم، أثناء عروضه الكوميدية، بحسب "الاناضول".