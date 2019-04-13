الارشيف / منوعات

إيان كوغنيتو يغيب عن مسرح الكوميديا البريطاني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أمس الجمعة عن وفاة الفنان الكوميدي إيان كوغنيتو الذي يبلغ من العمر 60 عاماً خلال عرضه في أحد مسارح مدينة أوكسفورد شاير.

وكان كوغنيتو قد واجه صعوبة في التنفس قبل العرض فيما أكد مضيف العرض أندرو بيرد إن كوغنيتو كان يشعر بأنه ليس على ما يرام قبل العرض، إلا أنه أصر على تقديمه، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف بيرد أن كوغنيتو قال له مازحاً:" تخيل لو أنني مت أمامكم جميعا"، وقد عرف الفنان بتوجيهه السخرية اللاذعة للشخصيات العامة كالساسة وغيرهم، أثناء عروضه الكوميدية، بحسب "الاناضول".

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا