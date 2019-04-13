دولة آسيوية تحظر لعبة ببجي "PUBG" رسمياّ

أعلنت جمهورية النيبال، عن حظر لعبة الأكشن الشهيرة (بابجي) في جميع أنحاء البلاد، بعد خوف الآباء من تأثيرها بشكل سلبي على الحالة النفسية لأبنائهم.

وقال المتحدث باسم هيئة الاتصالات في نيبال سانديب أذيكاري، إنه جرى توجيه موفري خدمات الانترنت لحظر لعبة "بلاير اننونز باتِل جراوندز" والمعروفة باسم "بابجي".

وبحثت نيبال فرض حظر على اللعبة في أعقاب انتحار صبي يبلغ من العمر 16 عاما، والذي تردد أن أمه كانت توبخه بسبب إهدار وقته في اللعب عبر الانترنت.

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ويمكن ممارسة اللعبة التي طورتها شركة "بابجي" الكورية الجنوبية في عام 2017، على أجهزة الحاسوب المكتبي ومشغل ألعاب الفيديو والهواتف الذكية. حيث يهبط حوالي 100 لاعب في مكان واحد، جزيرة على سبيل المثال، ليخوضوا معركة حتى الموت فيما بينهم. واللاعب الذي ينجو يفوز باللعبة.

وقال آباء في نيبال لوسائل إعلام محلية إنه بدا على أطفالهم سلوكيات عنيفة بسبب ممارسة "بابجي"، بحسب صحيفة القدس.

وقال أذيكاري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): " قدم الأباء التماسا أمام محكمة المقاطعة يطالبون بحظر اللعبة.وأصدرت المحكمة أوامر للشرطة بالتشاور مع الأطباء النفسيين، الذين أوصوا بحظر اللعبة بسبب تأثيرها السلبي على الأطفال والمراهقين".