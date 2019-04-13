تفاصيل أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي

تنطلق يوم الاحد 14 أبريل من الساعة العاشرة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال تصفيات كاستين، وهي أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية بالوطن العربي في فندق بلاس أنفا بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وينظم التصفيات وفق ما ورد "سوا"شركة ‘’جول افينت’’ لصاحبتها السيدة حياة جبران، و ستكون تحت إشراف الكوتش والموسيقار كريم التدلاوي، و حضور السوبر ستار الفنان بدر سلطان.

وستكون المسابقة مفتوحة في و جه الاطفال و الشباب ابتداء من سن سبع سنوات و لأول مرة في برامج المواهب الفنية العربية ستتاح الفرصة لمن هم فوق الستين لتحقيق احلامهم والتعبير عن مواهبهم فالأحلام والمواهب لا سقف لها، كما لا يشترط المنظمون غناء المتسابقين بلغة معينة، فكل اللغات متاحة ك ''عربية وفرنسية وإنجليزية''، هذا وستقام الأطوار النهائية في أحد البلدان العربية.

ويتوقع المنظمون أن يعرف الكاستنغ مشاركة كبيرة من لدن الاطفال والشباب والأشخاص ما فوق الستين، وذلك بسبب الأصداء الطيبة التي خلفها مشاركون مغاربة سابقون واحتلالهم لمراتب مشرفة في هاته المسابقات وصلت حد الفوز باللقب في العديد منها .